Одному з нападників на українського військового в Києві заочно оголошено про підозру
"Встановлено, що зловмисник перетнув кордон у бік Польщі. У зв'язку з цим фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) і ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб)", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва в понеділок.
Окрім того, підготовлено клопотання про дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Додамо, що 7 травня Київська місцева прокуратура №7 повідомила про підозру 25-річній дівчині, яка в групі інших зловмисників вчинила напад на Вербича.
Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. Згодом стало відомо, що напад на Вербича скоїли троє хлопців і дві дівчини.
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