Один український військовий загинув у зоні АТО
В результаті обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення і шестеро - бойові травми, - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Приморському напрямку під вечір було зафіксовано відносне загострення.
"Насамперед, бойовики активізувались у західному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Том вони досить інтенсивно обстрілювали наші опорні пункти на підступах до Красногорівки та Мар'їнки. При цьому, окупанти використовували майже весь спектр наявного у них озброєння: від стрілецької зброї та гранатометів, до БМП, мінометів різних калібрів і ствольної артилерії калібру 122 мм", - йдеться в повідомленні.
При цьому в ході цих обстрілів кілька боєприпасів влучили у житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Також під мінометний вогонь терористів потрапили українські опорні пункти поблизу Широкиного і Водяного. Крім того, в районі Гнутового і Лебединського сепаратисти били з різноманітного піхотного озброєння.
На Донецькому напрямку найбільш напруженою ситуація була поблизу Авдіївки і Кам'янки, де бойовики систематично били зі стрілецької зброї, гранатометів, 120 мм і 82 мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів. В районі Кам'янки вогонь також вели танки.
Українські сили в Зайцевому терористи обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойовики били по силах АТО біля Луганського.
На Луганському напрямку була відносна тиша. Тільки в районі Новоалександрівки по українським військовим відкривав вогонь снайпер.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа