Один військовий отримав поранення, четверо – контузію, – Міноборони

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один отримав поранення та четверо – контузію.

"Внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, один військовослужбовець отримав поранення, четверо – контузію", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

Речник Міноборони з питань АТО також повідомив, що станом на 11 годину ранку суботи, противник порушив домовленості про припинення вогню, здійснивши 5 обстрілів на Луганському та Маріупольському напрямках.

Крім того, за словами Лисенка, за минулу добу на Луганському напрямку зафіксовано 10 обстрілів, половина з яких із важкого озброєння.

На Донецькому напрямку – 19 обстрілів, з яких 13 із важкого озброєння, а також 1 бойове зіткнення.

На Маріупольському напрямку 19 обстрілів, 11 з важкого озброєння, і 1 бойове зіткнення.

За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.

Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.