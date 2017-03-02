Окупанти підірвали свою вантажівку з боєприпасами, щоб звинуватити Україну

Кремлівські тролі вже заговорили навіть про буцімто застосування ЗСУ "Точки У"

Російські окупанти здійснили чергову провокацію в Донецьку

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у своєму Facebook.

"Вони намірено підірвали свою вантажівку з боєпрпасами, щоб потім, як завжди, звнуватити україньску сторону в "обстрілах мирного населення". Це звична і цинічна брехня, спрямована виключно на спробу посіяти паніку і розпач серед самих жителів Донецька, розповідаючи через свої пропагандонські ЗМІ про "жорстоких, кровожерливих і нещадних укрів", - написав він.

Він наголосив, що кремлівські тролі вже заговорили навіть про буцімто застосування ЗСУ "Точки У".

Як повідомляв iPress.ua, напередодні ввечері користувачі соцмереж повідомили про сильний вибух в окупованому Донецьку. Згідно із повідомленнями, у деяких в квартирах повилітали вікна, попадали речі з полиць. У машинах спрацювали сигналізації.