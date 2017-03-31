Окупаційна влада Севастополя компенсує Україні вартість "націоналізованих" активів

Окупаційна влада Севастополя готова компенсувати українським власникам вартість активів, які були націоналізовані після анексії Росією Кримського півострова у 2014 році.

"Важливо забезпечити прийняття нормативних актів, спрямованих на відшкодування вартості майна у зв'язку з припиненням прав колишнього правовласника та виникненням права власності у міста Севастополя. Мова йде про відшкодування вартості націоналізованого майна", - розповів керівник департаменту "уряду" Севастополя, інформують "Українські новини".

В ході засідання міського уряду був схвалений проект закону про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Севастополя, який передбачає відшкодування вартості націоналізованого майна.

"Проект розроблено з метою виконання доручень уряду Російської Федерації. Він буде направлений на розгляд в законодавчі збори міста", - йдеться в повідомленні.

Проект закону, згідно з повідомленням, погоджений з Міністерством економічного розвитку Росії і Головним правовим управлінням.

"Врегулювання питання - пряме доручення Уряду Росії. Севастополь повинен зробити це слідом за Республікою Крим. У нас визначено склад майна, яке було націоналізовано. Мова йде про мережі заправок і майновий комплекс Севморзаводу. Після прийняття закону буде виявлений повний список майна", - йдеться в повідомленні.

До націоналізації в 2015 році інвестфонд Прайм Ессетс Кепітал володів 89,3185% акцій ПАТ Севастопольський морський завод.

За станом на кінець 2015 року, 78,9398% акцій інвестфонду Прайм Ессетс Кепітал володів Президент Петро Порошенко.

Як відомо, після незаконного вторгнення в Крим і окупації півострова в 2014 році Росія застосувала масштабну та добре скоординовану схему позбавлення українських компаній їх майна без виплати компенсації.

В якості захисту своїх інтересів компанія Укрнафта подала в Міжнародний арбітражний суд у Гаазі (Permanent Court of Arbitration, Нідерланди) позов до Росії про компенсацію за захоплене майно.

Укрнафта посилається на регламент UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комісія ООН з права міжнародної торгівлі) й угоду між урядами України та Росії від 27 листопада 1998 року про захист інвестицій.

Аналогічні позови проти Росії подані також від компаній Novel-Estate, Stabil, Stemv Group, Кіровоград-Нафта, Крим-Петрол, Пирсан, Трейд-Траст, Елефтерія, ВКФ Сатек, Рустел, Рубенор.