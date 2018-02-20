СПОРТ НОВИНИМіністерство молоді та спорту вирішило виплатити 125 тис. доларів фристайлісту Олександру Абраменку, який завоював золоту медаль на зимовій Олімпіаді в Південній Кореї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олімпійський чемпіон Абраменко отримає від держави $125 тис винагороди
Ще 50 тис. доларів спортсменові пообіцяв Павло Фукс
Олександр Абраменко. Фото: sport.img.com.ua
"За моїм дорученням в Міністерстві молоді та спорту видано наказ про виплату олімпійському чемпіону з фристайлу Олександру Абраменку державну винагороду в 125 тис. доларів США за курсом НБУ", - написав міністр молоді та спорту Ігор Жданов у Twitter.
Міністр зазначив, що кошти будуть оперативно перераховані спортсмену на банківську картку. Жданов також опублікував фотокопію відповідного наказу.
Раніше бізнесмен Павло Фукс заявив, що виплатить по 50 тис. доларів Абраменку та його тренерові в нагороду за золоту медаль Олімпіади-2018. Ця медаль - поки що єдина в активі збірної України.
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20 02 2018 15:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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