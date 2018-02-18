Олімпіада-2018: українець Абраменко виборов першу золоту медаль, - ВІДЕО

Це перша медаль збірної України на цьогорічних Олімпійських іграх

Український фристайліст Олександр Абраменко став 18 лютого олімпійським чемпіоном XXIII Ігор у Пхьончхані (Республіка Корея).

У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр набрав 128,51 бала, повідомляє "Укрінформ".

Це перша медаль України на нинішній Олімпіаді.

У вирішальній спробі він набрав 128.51. "Срібло" у китайця Цзя Цзуняна – 128.05. "Бронза" у Іллі Бурова (ОАР) – 122.17.

Нагадаємо, у п'ятницю закінченням лижної гонки серед чоловіків на 15 кілометрів завершився для українських спортсменів сьомий офіційний день Олімпіади-2018 у південнокорейському Пхьончхані. За підсумками змагань у чотирьох дисциплінах Україна залишилася без медалей.