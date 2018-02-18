СПОРТ НОВИНИУкраїнський фристайліст Олександр Абраменко став 18 лютого олімпійським чемпіоном XXIII Ігор у Пхьончхані (Республіка Корея).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олімпіада-2018: українець Абраменко виборов першу золоту медаль, - ВІДЕО
Це перша медаль збірної України на цьогорічних Олімпійських іграх
Олександр Абраменко. Фото: sport.img.com.ua
У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр набрав 128,51 бала, повідомляє "Укрінформ".
Це перша медаль України на нинішній Олімпіаді.
У вирішальній спробі він набрав 128.51. "Срібло" у китайця Цзя Цзуняна – 128.05. "Бронза" у Іллі Бурова (ОАР) – 122.17.
Нагадаємо, у п'ятницю закінченням лижної гонки серед чоловіків на 15 кілометрів завершився для українських спортсменів сьомий офіційний день Олімпіади-2018 у південнокорейському Пхьончхані. За підсумками змагань у чотирьох дисциплінах Україна залишилася без медалей.
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18 02 2018 14:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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