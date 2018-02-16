Сьомий день Олімпіади: українські спортсмени знову без медалей

В останньому на сьогодні для українців змаганні – лижник Олексій Красовський фінішував 84-м

Закінченням лижної гонки серед чоловіків на 15 кілометрів завершився для українських спортсменів сьомий офіційний день Олімпіади-2018 у південнокорейському Пхьончхані. За підсумками змагань у чотирьох дисциплінах Україна залишилася без медалей.

В останньому на сьогодні для українців змаганні – лижник Олексій Красовський фінішував 84-м. Його результат – 39:05.3. Українець відстав від лідера на 5 хвилин 21,4 секунди. Інший український спортсмен Андрій Орлик показав 86-й результат. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Олімпійським чемпіоном у цій дисципліні став Даріо Колонья зі Швейцарії. Він подолав дистанцію за 33 хвилини 43,9 секунди. "Срібло" здобув Сімон Крюгер з Норвегії, а третім фінішував росіянин Денис Спіцов.

Сьогодні фінальні заїзди відбулись у скелетоні. За підсумками перших двох заїздів перший представник України на Олімпійських іграх у скелетоні за часи Незалежності Владислав Гераскевич посів 15-е місце. Сьогодні українець продемонстрував сьомий результат, а за підсумками всіх спроб став 12-м.

Не пройшов кваліфікацію за результатами довільної програми український фігурист Ярослав Паніот. Спортсмену не вдалося виконати жодний стрибковий елемент, його результат – 46,58 і це останнє місце.

В слаломі гірськолижниця Ольга Книш завершила участь поза ТОП-30. У першій спробі українка показала 50-й результат, у другій – покращила свій виступ та стала 45-ою.

Нагадаємо, у четвертий офіційний день XXІІІ зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані українські спортсмени не пробилися до жодного фіналу.

Українська збірна на зимовій Олімпіаді у Пхьончхані представлена 33 спортсменами в дев’ятьох видах спорту.