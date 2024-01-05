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ПОЛІТИКА

До $10 мільйонів винагороди: США шукають інформацію про фінансистів Хамас і джерела доходів групи

05 січня 2024, 18:31
До $10 мільйонів винагороди: США шукають інформацію про фінансистів Хамас і джерела доходів групи
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Винагороду надаватимуть за інформацію про будь-яке джерело доходу для Хамас.

Сполучені Штати пропонують до $10 мільйонів винагороди за інформацію про пʼятьох фінансистів Хамас або будь-які джерела доходів угрупування.

Про це повідомив Державний департамент США.

Цими п’ятьма фінансистами є Абдельбасіт Хамза Ельхассан Хайр, Амер Камаль Шариф Альшава, Ахмед Саду Джахлеб, Валід Мохаммед Мустафа Джадаллах і Мухаммад Ахмад ʼАбд Аль-Дайім Насралла, яких США раніше визнали терористами.

Абдельбасіт Хамза Ельхассан Хайр, відомий як Хамза, перебуває в Судані. Він керував численними компаніями в інвестиційному портфелі Хамас і був залучений до переказу угрупуванню майже $20 мільйонів.

Ще троє є частиною інвестиційної мережі в Туреччині, а останній (Насралла) має тісні звʼязки з іранськими організаціями і перебуває в Катарі.

Винагороду надаватимуть за інформацію про будь-яке джерело доходу для Хамас, основних донорів, фінансові установи, які сприяють транзакціям для Хамас, підставні компанії, які закуповують технології подвійного призначення для бойовиків, і злочинні схеми, які приносять користь Хамас.

Сполучені Штати з початку війни допомагають Ізраїлю протистояти Хамасу. Вони допомагають як технікою, так і живою силою - направили кілька авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушив на тиждень до Близького Сходу, Це буде його четверта поїздка в регіон з початку війни в Ізраїлі 7 жовтня.

СШАвинагородаХамас: Ізраїль

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