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Оман спростив візовий режим для українців

Відтепер українці, які планують туристичну поїздку до Оману, можуть оформити електронну візу за спрощеною процедурою.
Оман спростив візовий режим для українців Фото: з вільних джерел

Для оформлення електронної візи можна скористатися сервісом на веб-сторінці Королівської поліції Султанату Оман www.evisa.rop.gov.om, -  повідомляють у прес-службі МЗС України.

Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотокартку та копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою.

При в’їзді в країну потрібно також мати підтверджене бронювання готелю та зворотній квиток.

Раніше для оформлення візи в Оман, потрібно було приносити документи в посольство і чекати на результат протягом тижня.

Оман – невелика країна на південному сході Аравійського півострова. 

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28 03 2018 10:42
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