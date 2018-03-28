CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідтепер українці, які планують туристичну поїздку до Оману, можуть оформити електронну візу за спрощеною процедурою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оман спростив візовий режим для українців
Фото: з вільних джерел
Для оформлення електронної візи можна скористатися сервісом на веб-сторінці Королівської поліції Султанату Оман www.evisa.rop.gov.om, - повідомляють у прес-службі МЗС України.
Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотокартку та копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою.
При в’їзді в країну потрібно також мати підтверджене бронювання готелю та зворотній квиток.
Раніше для оформлення візи в Оман, потрібно було приносити документи в посольство і чекати на результат протягом тижня.
Оман – невелика країна на південному сході Аравійського півострова.
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28 03 2018 10:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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