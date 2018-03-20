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Україна отримала безвізовий режим з Катаром

Угоду підписали під час візиту в країну Порошенка
За результатами переговорів президента України Петра Порошенка і еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані підписано Угоду між урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог.
Україна отримала безвізовий режим з Катаром Фото: Getty Images

"Хочу привітати всіх українців з тим, що нарешті нам удалося домовитися і підписати Угоду про безвізові подорожі українців у Катар і катарців в Україні. Це надає більшого значення українським паспортам. Це означає ще більшу повагу до українців. І будуть створені унікальні туристичні можливості для українців у Катарі, й очікується велика кількість катарців [які відвідають Україну]", - наводяться слова Порошенка на сайті президента.

Порошенко також зазначив, що Доха є авіаційним хабом і було запущено два літаки в день із Києва.

Угода передбачає, що громадяни України і громадяни Держави Катар, які користуються паспортами для виїзду за кордон, дійсними не менш ніж 6 місяців з дати в'їзду в держави іншої сторони, можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на її території терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Підписання документа покликане сприяти розвитку співпраці між Україною та Катаром як у консульсько-правовій, так і економічній і гуманітарній сферах, вивести на новий рівень захист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб України в Катарі, активізувати контакти представників бізнесу обох країн, відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей, послужити розширенню дружніх зв'язків між народами України і Катару.

Україна працює над безвізовим режимом з Кувейтом і Катаром і спрощенням візового режиму із Саудівською Аравією, повідомляв у листопаді минулого року міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Нагадаємо, Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.

 

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20 03 2018 15:18
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