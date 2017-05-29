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Омелян очікує, що цього тижня Бальчун піде у відставку

Термін робочого контракту Балчуна завершується 5 червня
Очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун може піти у відставку вже наступного тижня.
Омелян очікує, що цього тижня Бальчун піде у відставку Фото: 112.ua

Про це в ефірі каналу "Україна" заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє "112 Україна".

Він пояснив, що термін робочого контракту Балчуна завершується 5 червня, тож міністр очікує, що керівник "УЗ" повинен звільнитися, адже не впорався зі своїми обов'язками. За його словами, Балчун вичерпав його кредит довіри протягом місяця і додав, що профільний комітет Ради з питань транспорту розглядав ситуацію на залізниці.

"Дискусія була дуже гострою. Я висловив своє категоричне незадоволення результатами роботи. І я сподіваюся, це буде враховано, зокрема, Кабінетом міністрів. 5 червня закінчується контракт. Я думаю, що він повинен бути останньою датою перебування його на цій посаді", - наголосив Омелян.

Нагадаємо, у січні міністр інфраструктури Володимир Омелян висловлювив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

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