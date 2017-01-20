Омелян вважає Бальчуна "примхливим шоуменом"

Урядовець також переконаний, що передача "Укрзалізниці" погіршить її розвиток

Міністр інфраструктури Володимир Омелян висловлював голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці".

"Прийняття цього рішення (зміна статуту і передача "Укрзалізниці", - ред.) спричинить погіршення координації розвитку залізничної галузі, блокування виконання стратегічних завдань щодо реформування та розвитку залізничної галузі та ставить під сумнів стабільність роботи транспортної галузі в цілому", - написав Омелян у листі до Гройсмана, повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook.

Після прийняття рішення Кабміну про передачу "Укрзалізниці" МЕРТ, міністр інфраструктури заявив, що "те, що відбувається зараз - це не перехід УЗ від контролю однієї партії до іншої".

"Це питання реформи - бути їй чи ні", - наголосив Омелян.

Урядовець також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

"Далі було дуже цікаво. Постійні суперечки, бажання замість роботи займатися концертами і політичними домовленостями, готовність бути ширмою, а не менеджером змін, дивні кадрові призначення, промови і презентації, які не мали нічого спільного з дійсністю. І великий піар, який відомо хто оплачував", - наголосив Омелян.

Він додав, що в "Укрзалізниці", "Укрпошти", АМПУ не має іншого варіанту, а ніж корпоратизація.

"Незалежне сильне Правління, така ж Наглядова Рада. А держава лише забезпечує прозорий механізм їх роботи", - зауважив міністр.

Незважаючи на критику, Омелян вірить, що "Мінекономрозвитку якнайшвидше завершить довготривалу роботу над усіма підзаконними актами щодо корпоратизації".

"Саме МЕРТ повинен відповідати за роботу 10 чи 20 корпоратизованих компаній, які залишаться державними. Але, не зараз, коли в цього відомства відсутні для цього знання і вміння, а присутнє лише велике бажання. Експеримент з неформальними впливами над УЗ вже дуже дорого обійшовся державі", - наголосив міністр.

Він відзначив, що те, що відбувається останнім часом, все більше віддаляє нас від Майдану.

Нагадаємо, 18 січня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий устав ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління УЗ.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян вимагав від керівництва "Укрзалізниці" звіт щодо виконаної роботи протягом 2016 року, задля виправлення помилок.