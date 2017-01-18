Мінінфраструктури втратило право бути органом управління "Укрзалізниці", - ЗМІ
Пропозицію про зміну статуту УЗ з голосу виніс міністр економічного розвитку – віце-прем’єр Степан Кубів, повідомляє "Економічна правда".
"Без погодження з міністром, який втратив вплив", - повідомило джерело, маючи на увазі Володимира Омеляна.
Наголошується, що в старій редакції статуту міністр інфраструктури вносив членів правління "Укрзалізниці" та наглядової ради компанії.
"Зараз органом управління став Кабмін, який все буде вносити сам", - повідомляє джерело.
Як уточнює інше джерело, статут який прийняли, розділяє функції формування політики та управління.
"Формує політику Мінтранс, а ось підкорятися тепер УЗ йому не буде", - розповіли "Економічній правді".
Так, зараз, згідно з чинним статутом, УЗ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і наказами Мінінфраструктури, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.
Крім того, Акціонер товариства (тобто Кабмін) має право передавати Мінінфраструктури окремі повноваження з управління корпоративними правами держави щодо УЗ.
Також, зараз Мінінфраструктури підписує цивільно-правові договори з головами наглядової ради та ревізійної комісії товариства, укладає контракт з головою правління товариства.
Як повідомляють джерела в Уряді, "за" проголосували всі члени Кабміну.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян вимагає від керівництва "Укрзалізниці" звіту щодо виконаної роботи протягом 2016 року, задля виправлення помилок.
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