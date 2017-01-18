Мінінфраструктури втратило право бути органом управління "Укрзалізниці", - ЗМІ

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий устав ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління УЗ.

Пропозицію про зміну статуту УЗ з голосу виніс міністр економічного розвитку – віце-прем’єр Степан Кубів, повідомляє "Економічна правда".

"Без погодження з міністром, який втратив вплив", - повідомило джерело, маючи на увазі Володимира Омеляна.

Наголошується, що в старій редакції статуту міністр інфраструктури вносив членів правління "Укрзалізниці" та наглядової ради компанії.

"Зараз органом управління став Кабмін, який все буде вносити сам", - повідомляє джерело.

Як уточнює інше джерело, статут який прийняли, розділяє функції формування політики та управління.

"Формує політику Мінтранс, а ось підкорятися тепер УЗ йому не буде", - розповіли "Економічній правді".

Так, зараз, згідно з чинним статутом, УЗ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і наказами Мінінфраструктури, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

Крім того, Акціонер товариства (тобто Кабмін) має право передавати Мінінфраструктури окремі повноваження з управління корпоративними правами держави щодо УЗ.

Також, зараз Мінінфраструктури підписує цивільно-правові договори з головами наглядової ради та ревізійної комісії товариства, укладає контракт з головою правління товариства.

Як повідомляють джерела в Уряді, "за" проголосували всі члени Кабміну.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян вимагає від керівництва "Укрзалізниці" звіту щодо виконаної роботи протягом 2016 року, задля виправлення помилок.