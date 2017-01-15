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Омелян каже, що не задоволений роботою Бальчуна

Міністр планує вже в січні провести зустріч з керівництвом підприємства
Міністр інфраструктури Володимир Омелян вимагає від керівництва "Укрзалізниці" звіту щодо виконаної роботи протягом 2016 року, задля виправлення помилок.
Омелян каже, що не задоволений роботою Бальчуна Володимир Омелян. Фото: УНІАН

Урядовець зазначив, що Міністерство звертає увагу керівництва "Укрзалізниці" на сигнали щодо негативної реакції громадян на роботу залізниці. Інколи, за його словами, "УЗ" за ці зауваження реагує, інколи - ні.

"Я сподіваюсь, що ми все ж проведемо детальний розбір польотів, зокрема, що відбувається та що відбулося з часу призначення команди з травня 2016 року. Я б хотів, щоб ця фахова дискусія відбулася у січні, бо затягувати далі - неможливо", - заявив Омелян в ефірі Еспресо.TV.

Він пояснив, що після цієї зустрічі буде напрацьовано антикризовий план дій, який повинен зарадити проблемам, які мають з "Укрзалізницею" не лише влада та уряд, але й звичайні люди та підприємці.

Відповідаючи на запитання стосовно того, як він оцінює роботу очільника "УЗ" Войцеха Балчуна, він зауважив, що не задоволений.

"Я - ні (не задоволений, - ред.). Я очікую набагато кращого результату", - підсумував Омелян.

Зазначимо, Омелян в грудні заявив, що керівникові акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцеху Балчуну необхідно прискорити проведення реформ у компанії і зосередитися на роботі, а не на піарі.

Нагадаємо, минулого місяця очільник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун заявив про фізичні загрози новопризначеним менеджерам компанії.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про тиск на Войцеха Бальчуна.

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