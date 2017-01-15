Омелян каже, що не задоволений роботою Бальчуна
Урядовець зазначив, що Міністерство звертає увагу керівництва "Укрзалізниці" на сигнали щодо негативної реакції громадян на роботу залізниці. Інколи, за його словами, "УЗ" за ці зауваження реагує, інколи - ні.
"Я сподіваюсь, що ми все ж проведемо детальний розбір польотів, зокрема, що відбувається та що відбулося з часу призначення команди з травня 2016 року. Я б хотів, щоб ця фахова дискусія відбулася у січні, бо затягувати далі - неможливо", - заявив Омелян в ефірі Еспресо.TV.
Він пояснив, що після цієї зустрічі буде напрацьовано антикризовий план дій, який повинен зарадити проблемам, які мають з "Укрзалізницею" не лише влада та уряд, але й звичайні люди та підприємці.
Відповідаючи на запитання стосовно того, як він оцінює роботу очільника "УЗ" Войцеха Балчуна, він зауважив, що не задоволений.
"Я - ні (не задоволений, - ред.). Я очікую набагато кращого результату", - підсумував Омелян.
Зазначимо, Омелян в грудні заявив, що керівникові акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцеху Балчуну необхідно прискорити проведення реформ у компанії і зосередитися на роботі, а не на піарі.
Нагадаємо, минулого місяця очільник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун заявив про фізичні загрози новопризначеним менеджерам компанії.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про тиск на Войцеха Бальчуна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: