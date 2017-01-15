Омелян каже, що не задоволений роботою Бальчуна

Міністр планує вже в січні провести зустріч з керівництвом підприємства

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вимагає від керівництва "Укрзалізниці" звіту щодо виконаної роботи протягом 2016 року, задля виправлення помилок.

Урядовець зазначив, що Міністерство звертає увагу керівництва "Укрзалізниці" на сигнали щодо негативної реакції громадян на роботу залізниці. Інколи, за його словами, "УЗ" за ці зауваження реагує, інколи - ні.

"Я сподіваюсь, що ми все ж проведемо детальний розбір польотів, зокрема, що відбувається та що відбулося з часу призначення команди з травня 2016 року. Я б хотів, щоб ця фахова дискусія відбулася у січні, бо затягувати далі - неможливо", - заявив Омелян в ефірі Еспресо.TV.

Він пояснив, що після цієї зустрічі буде напрацьовано антикризовий план дій, який повинен зарадити проблемам, які мають з "Укрзалізницею" не лише влада та уряд, але й звичайні люди та підприємці.

Відповідаючи на запитання стосовно того, як він оцінює роботу очільника "УЗ" Войцеха Балчуна, він зауважив, що не задоволений.

"Я - ні (не задоволений, - ред.). Я очікую набагато кращого результату", - підсумував Омелян.

Зазначимо, Омелян в грудні заявив, що керівникові акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцеху Балчуну необхідно прискорити проведення реформ у компанії і зосередитися на роботі, а не на піарі.

Нагадаємо, минулого місяця очільник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун заявив про фізичні загрози новопризначеним менеджерам компанії.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про тиск на Войцеха Бальчуна.