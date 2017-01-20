Бальчун Омеляну: Позитивних змін не бачить тільки сліпий

Глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів на слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який назвав його "примхливим шоуменом" і "ширмою", а не менеджером змін.

"Публічна полеміка у стилі "сам дурень" для мене абсолютно неприйнятна. Я приїхав в Україну працювати задля реформи однієї з найпотужніших залізниць світу, а не для дискусій у принизливому тоні. З саботажем, блокуванням, зволіканням мені довелося зіткнутися на найвищому міністерському рівні. Сьогодні речі названо своїми іменами. Все, що до цього дня вдалося зробити у компанії ( а позитивних змін не бачить тільки сліпий), стало можливим лише завдяки особистій підтримці прем’єра Гройсмана. Справи і результат говорять самі за себе. Залишимо інфантильні реакції без коментарів", - написав Бальчун на своїй сторінці у Facebook.

Бальчун також поділився постом Омеляна від квітня 2016 року, в якому міністр висловив захоплення у зв'язку з призначенням нового голови "Укрзалізниці".

"Перемога! Нарешті Українська залізниця отримала нового керівника. Wojtek Balczun вміє, може і зробить!", - йдеться у пості міністраю

"P. S. Facebook пам'ятає все:) J", - додав Бальчун.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловлювив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".