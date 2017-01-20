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Бальчун Омеляну: Позитивних змін не бачить тільки сліпий

Міністру пригадали його захоплення при призначенні нового голови "Укрзалізниці"
Глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів на слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який назвав його "примхливим шоуменом" і "ширмою", а не менеджером змін.
Бальчун Омеляну: Позитивних змін не бачить тільки сліпий Фото: kurierkolejowy.eu

"Публічна полеміка у стилі "сам дурень" для мене абсолютно неприйнятна. Я приїхав в Україну працювати задля реформи однієї з найпотужніших залізниць світу, а не для дискусій у принизливому тоні. З саботажем, блокуванням, зволіканням мені довелося зіткнутися на найвищому міністерському рівні. Сьогодні речі названо своїми іменами. Все, що до цього дня вдалося зробити у компанії ( а позитивних змін не бачить тільки сліпий), стало можливим лише завдяки особистій підтримці прем’єра Гройсмана. Справи і результат говорять самі за себе. Залишимо інфантильні реакції без коментарів", - написав Бальчун на своїй сторінці у Facebook.

Бальчун також поділився постом Омеляна від квітня 2016 року, в якому міністр висловив захоплення у зв'язку з призначенням нового голови "Укрзалізниці".

"Перемога! Нарешті Українська залізниця отримала нового керівника. Wojtek Balczun вміє, може і зробить!", - йдеться у пості міністраю

"P. S. Facebook пам'ятає все:) J", - додав Бальчун.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловлювив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

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