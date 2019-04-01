Омелян попросив вибачення у пасажирки, яка постраждала в потязі "Укрзалізниці"
За словами Омеляна, розслідування цього випадку ще не завершено, повідомляє "Радіо Свобода".
"Зараз цей випадок розслідується, у мене була окрема розмова з "Укрзалізницею" з цього приводу. Воно взагалі нагадує якісь такі події в "Східному експресі", - зазначив він.
За словами міністра, розслідування гальмує і той факт, що другу ймовірно причетну до нещасного випадку жінку не вдається розшукати.
"Розслідування ще не завершене, тому що цю пасажирку, яка нібито впала, досі знайти не можуть. І хто падав і чи падав взагалі, як це було - дуже дивно. Ну точно людина собі такі травми самостійно не могла завдати. Ще раз приношу вибачення перед нею і перед сім'єю. Я сподіваюся, що ми чітко з'ясуємо до кінця і "Укрзалізниця" публічно заявить, що дійсно сталося", - сказав Омелян.
Нагадаємо, 22 грудня в поїзді "Київ - Рахів" жінка отримала серйозні травми і вже перенесла операцію. Про інцидент повідомила в соціальній мережі Facebook дочка постраждалої. За даними жінки, інцидент стався через обвалення верхньої полиці з пасажиром, в результаті чого потерпілій розтрощило таз.
В "Укрзалізниці" не підтвердили обвалення полки на пасажирку.
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