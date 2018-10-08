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Омелян: У 2019 році лоукости почнуть літати з Херсона

Мінінфраструктури розглядає кілька варіантів розширення українського ринку пасажирських авіаперельотів
З наступного року з Херсона почнуть літати лоукост-авіакомпанії, а іноземна авіакомпанія може створити свою дочірню компанію в Україні з місцем базування в Херсоні.
Омелян: У 2019 році лоукости почнуть літати з Херсона Фото: unian.ua

"Ми сподіваємося, що з наступного року з Херсона полетять лоукости. Ми працюємо з великим європейським перевізником у цьому питанні, сподіваємося на підтримку української авіакомпанії МАУ, а також цікаві переговори з авіакомпанією, яка хоче створити свою дочірню компанію в Україні і хоче вибрати свою базу в Херсоні. Щось із цих варіантів неодмінно спрацює і наступного року. У Херсона великі перспективи", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує "УНІАН".

Омелян зазначив, що розвиток авіаперельотів з Херсона дозволить українцям з окупованого Криму дешево літати по всій Європі.

Нагадаємо, що інший лоу-кост Wizz Air запустить чотири нові маршрути з українських аеропортів "Львів" та "Харків" в міста Європи в жовтні 2018 року.

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10 08 2018 21:22
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