Онищенко оприлюднив запис "розмови з Порошенком"

Український депутат-утікач Олександр Онищенко, який перебуває в розшуку за махінації з реалізацією газу, увечері 18 квітня в ефірі програми "Український формат" оприлюднив частину запису розмови нібито за участі президента Петра Порошенка.

На записі голос, схожий на голос президента, обговорює з Онищенком перспективу угоди з екс-міністром екології Миколою Злочевським.

Під час розмови між Онищенко, і як він стверджує, Порошенком, мова йшла про закриття кримінальних справ проти колишнього міністра екології Миколи Золочевського, який через Онищенко пропонував Порошенку укласти угоду. Злочевський повідомив, що придбав газовидобувну компанію "КУБ-Газ", якій належить п'ять ліцензій на видобуток і одна ліцензія на розвідку на сході України, і готовий увійти в бізнес як інвестор і поділитися з Порошенком частиною прибутку.

"Це стенограма одного із записів із голосом президента, яку мені вдалося записати в його кабінеті, коли розумів, що відносин між нами немає і бути не може. Аудіофайл пройшов експертизу, і справжність його підтверджена. Як щодо цієї плівки, так і інших. Документи я готовий надати всім зацікавленим слідчим органам, частина з них вже взята в роботу, найцікавіші діалоги", - написав Онищенко в своїй книзі, уривок із якої опублікувало видання "Страна".

Січень, 2016 рік, кабінет Петра Порошенка.

Петро Порошенко (ПП): Привіт, радий бачити.

Олександр Онищенко (ОО): Добрий вечір.

ПП: Ти засмаг, десь відпочивав?

ОО: Так, був у Дубаї, час відпусток, і я тренуюся. В цьому році Олімпіада, і я готуюся.

ПП: Ти що, сам будеш виступати?

ОО: Ну звичайно, я ж вам вже розповідав. Я вже виступав на Олімпіаді і в Китаї, і в Лондоні.

ПП: Як там Юля?

ОО: Я не знаю, я її не бачив, десь відпочиває після Нового року, думаю, що не в Києві. Щось потрібно дізнатися у неї?

ПП: Та ні, вона продовжує мутити проти мене. Мені тут інформацію приносять.

ОО: Я не думаю, що вона це робить. Вона приїде, давайте я організую вам зустріч.

ПП: Як вона повернеться, дай мені знати.

ОО: Вона одразу після свят приїде, я передам через Юру (перший помічник президента Юрій Онищенко). Я ще ось з якого питання хотів переговорити. У Дубаї зустрів Злочевського, він вже рік з Ігорем (Кононенко) вирішує питання. Не знаю, доходить до вас чи ні всі про їх домовленості. Злочевський попросив мене з вами поговорити і зробити деякі пропозиції. Коли він зустрічається з Ігорем, то того цікавлять лише поставки газу на його підприємства. А Коля хоче вирішити питання глобально.

ПП: Ну давай, розповідай, що він там пропонує.

ОО: Перше, ви знаєте, що Кульчик помер і Коля викупив у нього компанію?

ПП: Ну.

ОО: Компанія дуже перспективна, тобто видобуває близько 20 мільйонів кубів. Друге, Коля викупив компанію з гідророзривами. Компанія цікава, тому що питання гідророзриву при видобутку газу дуже актуальне. Він готовий укладати контракти з "Нафтогазом", з іншими держкомпаніями і готовий віддати 50% компанії і ділити прибуток 50/50. Ви в курсі, що у нас є компанії, у яких укладено договори про спільну діяльність з "Шеллом" і "Ексонмобіл", ці компанії виходять як інвестори, але цінність цих компаній — під них зроблений спеціальний законопроект, який звільняє ці компанії від рентних платежів, як інвесторів. Тобто рентні платежі, але вони дуже маленькі — до 2%. Коля готовий зайти інвестором в цю компанію, поставити свою західну компанію, яка ввійде інвестором у спільну діяльність. Можна всі газові активи оформляти на цю компанію, тим самим буде і економія рентних платежів, і весь прибуток будемо ділити 50/50. Ви в курсі, що Коля вже поставив на ваші компанії понад 10 мільйонів доларів?

ПП: Так, я в курсі.

ОО: Коля готовий згорнути цей борг, включити його теж в розрахунок. Цю пропозицію він просить передати для вас.

ПП: Так, Коля гарний хлопець. Я подумаю, що можна зробити. Просто щодо нього останнім часом збурилися американці.

ОО: По ідеї, вони не повинні були проти нього нічого робити, тому що син Байдена у нього в борді компанії. І Кваснєвський теж. Тому на Західну сторону, коли я говорив з Колею, звідти не повинно бути ніяких намірів.

ПП: Добре, я подумаю, що можна зробити. Колі передавай привіт.

ОО: А коли можна дізнатися або отримати якесь рішення?

ПП: Давай через тиждень, нехай Юля приїде, ми зустрінемося, і тоді я тобі скажу.

ОО: Добре, я тоді полечу, а через тиждень повернуся. Як Юля повернеться, я через Юру повідомлю. Тоді я буду на зв'язку.

ПП: Все, давай, на зв'язку.

Як заявив Олександр Онищенко в коментарі "Українській правді", він вирішив опублікувати цей запис саме зараз у зв'язку з презентацією своєї книги, а також майбутніми президентськими виборами.

"І ще 9 місяців до виборів. Я поступово буду інші матеріали публікувати", – зазначив він, додавши, що опубліковане "тільки ягідки", а далі буде цікавіше.

Нагадаємо, Олександр Онищенко є фігурантом "газової справи", яку розслідує НАБУ. За даними слідства, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень. Керівниками злочинного угрупування крім самого депутата вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Онищенко поїхав з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Влітку 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.

У грудні 2017-го суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Наприкінці 2016 року Онищенко заявив, що має записи, серед яких, окрім інших, розмови з президентом України Петром Порошенком, та досі вони не оприлюднені. Разом з тим світ побачили розмови Онищенка з нібито Миколою Мартиненком та Олесем Довгим.