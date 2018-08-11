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ООН і Червоний хрест направили до ОРДО майже 190 тонн гумдопомоги

На Донбас проїхали 14 вантажних автомобілів
Понад 189 тонн гуманітарної допомоги від Управління верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) направлено через контрольний пункт в'їзду/виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію Донбасу.
ООН і Червоний хрест направили до ОРДО майже 190 тонн гумдопомоги Фото: ukrinform.ua

"Через контрольний пункт в'їзду/виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію проїхали 14 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного комітету Червоного хреста загальною масою понад 189 тонн", - повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, раніше на тимчасово окуповані території Донбасу доправили понад 100 тонн гуманітарного вантажу від Організації об’єднаних націй.

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08 11 2018 10:56
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