CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПонад 189 тонн гуманітарної допомоги від Управління верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) направлено через контрольний пункт в'їзду/виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН і Червоний хрест направили до ОРДО майже 190 тонн гумдопомоги
На Донбас проїхали 14 вантажних автомобілів
Фото: ukrinform.ua
"Через контрольний пункт в'їзду/виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію проїхали 14 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного комітету Червоного хреста загальною масою понад 189 тонн", - повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України, пише "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, раніше на тимчасово окуповані території Донбасу доправили понад 100 тонн гуманітарного вантажу від Організації об’єднаних націй.
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08 11 2018 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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