ООН і Червоний хрест направили до ОРДО майже 190 тонн гумдопомоги

Понад 189 тонн гуманітарної допомоги від Управління верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) направлено через контрольний пункт в'їзду/виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію Донбасу.

"Через контрольний пункт в'їзду/виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію проїхали 14 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного комітету Червоного хреста загальною масою понад 189 тонн", - повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, раніше на тимчасово окуповані території Донбасу доправили понад 100 тонн гуманітарного вантажу від Організації об’єднаних націй.