Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООН: Кількість біженців та переселенців у світі зросла на 300 тисяч за півроку

Найбільше втікають із Сирії
Станом на середину 2018 року у світі налічувалося 68,8 мільйона біженців, вимушених переселенців та людей, які шукають притулку. Це на 300 тисяч більше, ніж на початку 2018 року.
ООН: Кількість біженців та переселенців у світі зросла на 300 тисяч за півроку Фото: Reuters

Кількість власне біженців зросла на 554 тисячі - до 20,5 мільйонів. Натомість кількість внутрішньо переміщених осіб дещо скоротилася з 40 до 39,7 мільйона, свідчать дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців, інформує "УНІАН".

Найбільше втікають із Сирії. Деякі сирійці повертаються в країну, а потім знову залишають її. Таким чином кількість сирійських біженців зросла на 180 тисяч - до 6,5 мільйона. Це означає, що приблизно кожен третій біженець на планеті - сирієць. Більшість з них нині мешкають у Туреччині (3,6 мільйона), Лівані (968,1 тисячі) та Йорданії (667,2 тисячі). 

Ще 2,7 мільйона людей виїхали з Афганістану, а з Південного Судану - 2,5 мільйона.

Також, на 55-му засіданні Генеральної Асамблеї ООН країни-учасниці прийняли Глобальний пакт про біженців. Дана угода передбачає механізми ослаблення тягаря біженців з приймаючих їх країн, механізми щодо поліпшення ситуації із забезпеченням біженців на нових місцях, а також зусилля щодо поліпшення умов життя в тих місцях, звідки спостерігається найбільший відтік жителів.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 01 2019 10:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.