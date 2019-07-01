ООН: Кількість біженців та переселенців у світі зросла на 300 тисяч за півроку

Станом на середину 2018 року у світі налічувалося 68,8 мільйона біженців, вимушених переселенців та людей, які шукають притулку. Це на 300 тисяч більше, ніж на початку 2018 року.

Кількість власне біженців зросла на 554 тисячі - до 20,5 мільйонів. Натомість кількість внутрішньо переміщених осіб дещо скоротилася з 40 до 39,7 мільйона, свідчать дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців, інформує "УНІАН".

Найбільше втікають із Сирії. Деякі сирійці повертаються в країну, а потім знову залишають її. Таким чином кількість сирійських біженців зросла на 180 тисяч - до 6,5 мільйона. Це означає, що приблизно кожен третій біженець на планеті - сирієць. Більшість з них нині мешкають у Туреччині (3,6 мільйона), Лівані (968,1 тисячі) та Йорданії (667,2 тисячі).

Ще 2,7 мільйона людей виїхали з Афганістану, а з Південного Судану - 2,5 мільйона.

Також, на 55-му засіданні Генеральної Асамблеї ООН країни-учасниці прийняли Глобальний пакт про біженців. Дана угода передбачає механізми ослаблення тягаря біженців з приймаючих їх країн, механізми щодо поліпшення ситуації із забезпеченням біженців на нових місцях, а також зусилля щодо поліпшення умов життя в тих місцях, звідки спостерігається найбільший відтік жителів.