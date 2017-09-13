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ООН: з 2014 року Росія втратила через санкції $55 млрд

Російська економіка втратила $55 млрд внаслідок дії санкцій Заходу, введених проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму та агресією на Донбасі.
ООН: з 2014 року Росія втратила через санкції $55 млрд Фото: з вільних джерел

Такі дані у середу представив спецдоповідач ООН Ідріс Джазаірі, повідомляє іспанське агентство EFE.

Російська економіка з 2014 року, коли після приєднання Криму і погіршення ситуації на сході України почалося введення санкцій, втратила $55 млрд, йдеться в доповіді.

У доповіді також наголошується, що антиросійські санкції коштують країнам, які їх запровадили, $3,2 млрд щомісяця. У документі йдеться, при цьому основний тягар втрат лягає на країни ЄС.

Повідомляється, що Джазаірі провів велике дослідження і здійснив візит до Росії минулого квітня. Відтак у своїй доповіді він зробив висновок, що санкції слід починати поступово знімати, починаючи з тих, які вплинули на населення.

Нагадаємо, що посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України ще на шість місяців.

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13 09 2017 20:15
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