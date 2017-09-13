ООН: з 2014 року Росія втратила через санкції $55 млрд
Такі дані у середу представив спецдоповідач ООН Ідріс Джазаірі, повідомляє іспанське агентство EFE.
Російська економіка з 2014 року, коли після приєднання Криму і погіршення ситуації на сході України почалося введення санкцій, втратила $55 млрд, йдеться в доповіді.
У доповіді також наголошується, що антиросійські санкції коштують країнам, які їх запровадили, $3,2 млрд щомісяця. У документі йдеться, при цьому основний тягар втрат лягає на країни ЄС.
Повідомляється, що Джазаірі провів велике дослідження і здійснив візит до Росії минулого квітня. Відтак у своїй доповіді він зробив висновок, що санкції слід починати поступово знімати, починаючи з тих, які вплинули на населення.
Нагадаємо, що посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України ще на шість місяців.
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