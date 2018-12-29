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ООС: 11 обстрілів, поранено одного українського військового

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає
28 грудня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
ООС: 11 обстрілів, поранено одного українського військового Фото: ukrinform.ua

"Ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил поблизу селищ Новотошківське та Гнутове на Луганському та Маріупольському напрямках.

Також, позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районах населених пунктів Болотене, Станиця Луганська на Луганському напрямку, поблизу селищ Славне, Тарамчук, Опитне, Піски на Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

Протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. 

За даними розвідки, 28 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено.

Не зважаючи на проведення Новорічних та Різдвяних свят в окремих районах Донецької та Луганської областей України, відповідно до домовленостей досягнутих Трьохсторонньою контактною групою щодо введення Командуванням об'єднаних сил безстрокового режиму “ТИША” на всій лінії бойового зіткнення з російськими окупаційними військами протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з гранатометів по позиціях Об'єднаних сил поблизу селища Залізне, що на Горлівському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Нагадаємо, що з початку операції Об’єднаних сил (ООС) втрати бойовиків на Донбасі склали 450 вбитими та близько 850 пораненими.

 

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29 12 2018 10:25
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