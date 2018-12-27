З початку ООС втрати бойовиків на Донбасі склали 450 осіб

З початку операції Об’єднаних сил (ООС) втрати бойовиків на Донбасі склали 450 вбитими та близько 850 пораненими.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"За даними нашої розвідки, від початку операції Об’єднаних сил втрати противника становили близько 450 вбитими та близько 850 пораненими. Крім того, знищено 28 одиниць військової техніки", - сказав він.

В інтерв’ю Наєв також розповів, що на окупованій частині Донбасі присутні 11 тисяч військових росіян.

Нагадаємо, що 30 квітня на Донбасі офіційно закінчилася антитерористична операція, а замість неї розпочалася Операція об’єднаних сил (ООС).

Зміна формату АТО на ООС прописана у законі про реінтеграцію Донбасу, яку президент підписав 20 лютого. Відтепер саме на Об’єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.