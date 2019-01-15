ООС: бойовики 12 разів відкривали вогонь, загинув український військовий
"В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв позиції наших військ з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка, з гранатометів – поблизу селища Павлопіль, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Старогнатівка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Чермалик, з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Тарамчук, з гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного Піски, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне", - інформує прес-ценрт ООС.
"В смузі дій оперативно-тактичного угрупування Північ" російсько-окупаційні війська вели вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гладосове, двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новотошківське, з гранатометів – в районі населеного пункту Кримське, з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Трьохізбенка", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок підступних ворожих обстрілів, протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 14 січня, чотири окупанти загинуло та троє отримали поранення.
Протягом поточної доби в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог відкривав вогонь з гранатометів – в районі селища Славне та в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" з автоматичних гранатометів – поблизу селища Новоолександрівка.
Цієї доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень.
Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.
Нагадаємо, що в місті Торецьк Донецької області через припинення водопостачання оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
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