ООС: бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, один поранений
"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв з протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції поблизу населеного пункту Південне та з мінометів калібру 82 мм., стрілецької зброї позиції наших військ в районі населеного пункту Кримське", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 18 січня.
У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі н.п. Піски, Невельське, селища Водяне.
Із гранатометів вівся вогонь поблизу селища Славне та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Красногорівка, а також з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу селища Опитне.
"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.
За даними розвідки, 17 січня 3 окупантів загинули.
Раніше в штабі ООС повідомили, що в середу, 16 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ п'ять українських військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості і п'ятеро - бойові травми.
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