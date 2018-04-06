Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: Бойовики обстріляли з мінометів Зайцеве і Новотошківське

Бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, з них три рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Бойові дії тривали на Луганському та Донецькому напрямках, втрат серед українських військових немає.
ООС: Бойовики обстріляли з мінометів Зайцеве і Новотошківське Фото: facebook.com/odalug

"Ворог вдавався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Зайцеве, відкривав вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів. Підрозділи Об'єднаних сил успішно подавили вогневі точки противника", - повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Крім того, у прес-центрі розповідають, що бойовики намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка.

"Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають у зведенні.

Нагадаємо, що минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122 мм та мінометів калібром 120 мм і 82 мм.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2018 19:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.