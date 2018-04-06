ООС: Бойовики обстріляли з мінометів Зайцеве і Новотошківське Бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, з них три рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Бойові дії тривали на Луганському та Донецькому напрямках, втрат серед українських військових немає.

Фото: facebook.com/odalug

"Ворог вдавався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Зайцеве, відкривав вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів. Підрозділи Об'єднаних сил успішно подавили вогневі точки противника", - повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил. Крім того, у прес-центрі розповідають, що бойовики намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. "Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають у зведенні. Нагадаємо, що минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122 мм та мінометів калібром 120 мм і 82 мм.

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