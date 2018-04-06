ООС: Бойовики обстріляли з мінометів Зайцеве і Новотошківське
"Ворог вдавався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Зайцеве, відкривав вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів. Підрозділи Об'єднаних сил успішно подавили вогневі точки противника", - повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.
Крім того, у прес-центрі розповідають, що бойовики намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка.
"Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають у зведенні.
Нагадаємо, що минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122 мм та мінометів калібром 120 мм і 82 мм.
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