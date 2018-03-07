ООС: Бойовики з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики продовжують порушувати "хлібне перемир'я" - минулої доби 21 раз обстріляли позиції українських військових, один поранений.

"2 липня, ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська, нехтуючи рішенням ТКГ щодо встановлення так званого "хлібного перемир’я", продовжували активність практично по всій лінії зіткнення", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 3 липня.

Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не використовувалася", - підкреслили у прес-центрі.

"Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога.

Разом з тим, військовослужбовці Об'єднаних сил, які безпосередньо ведуть оборонні бої на передньому краї, мають право відкривати вогонь у відповідь за рішенням того командира підрозділу (від спостережного поста взводу та вище), по якому противник застосовує зброю або здійснює наступ.

Всі рішення щодо адекватної відповіді приймаються на місці", - заявили у штабі ОС.

"На Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Кримське та Причепилівка, де ворог застосовував автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

Минулої доби противник також проявив себе в районі Світлодарської дуги. Там наші позиції обстрілювалися із стрілецької зброї у районі населених пунктів Луганське та Новозванівка. Також ворог здійснив обстріл нових позицій, що займає рота глибинної розвідки зі складу Об'єднаних сил, на східній околиці Золоте-4, отримавши адекватну відповідь обстріл було припинено", - йдеться у звіті.

Українські позиції у районі населеного пункту Новолуганське бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу один військовий отримав поранення.

На Донецькому напрямку окупанти обстріляли захисників Пісків з протитанкових гранатометів. Найгарячіше було на Маріупольського напрямку, де спостерігалася найбільша кількість провокацій у районі населених пунктів Водяне, Гнутове, Широкине, Павлопіль, Чермалик та Лебединське.

Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь", - йдеться у звіті.

За уточненими даними розвідки, 2 бойовиків поранено.

"Незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби три рази відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, що на Луганському напрямку, та у районі населених пунктів Водяне та Широкине, що на Маріупольському напрямку", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, що Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Золоте-4 в Луганській області, який був у "сірій зоні".