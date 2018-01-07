Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Луганщині

Операцію, даними групи "Інформаційний опір", провели без порушення Мінських домовленостей
Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Золоте-4 в Луганській області, який був у "сірій зоні".
ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Луганщині Фото: slovoidilo.ua

Про це повідомив офіцер прес-центру Об'єднаних сил Валерій Ворончук, пише "Громадське радіо". Цю ж інформацію підтвердив УНН представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.

Волонтер Роман Донік зазначив, що Золоте-4 повернули під контроль України вчора, 30 червня. За його даними, активна фаза операції тривала майже три тижні.

"Приблизно 300 місцевих жителів, з яких майже 40 дітей шкільного віку, щодня змушені були відчувати на собі всі принади "сірої зони". Відсутність медичного і соціального забезпечення, органів влади. Щоденні огляди і перевірки на блокпостах. І, звичайно, відсутність будь-якої впевненості в завтрашньому дні. Селище знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення", – розповів волонтер.

Народний депутат і координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомив, що, за оперативними даними групи ІО, наприкінці червня рота глибинної розвідки одного з підрозділів із складу резерву Об'єднаних сил провела вдалу операцію зі звільнення і взяття під контроль населеного пункту Золоте-4. Операцію, за його словами, провели без порушення Мінських домовленостей.

Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.

За інформацією української сторони СЦКК, у перші години після встановлення "хлібного перемир'я" бойовики збройних формувань РФ обстріляли позиції ЗС України та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве із мінометів калібром 120 міліметрів.

З сьомої ранку до 18:00 30 червня штаб Операції об'єднаних сил зафіксував сім випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2018 23:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.