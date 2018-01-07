ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Луганщині

Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Золоте-4 в Луганській області, який був у "сірій зоні".

Про це повідомив офіцер прес-центру Об'єднаних сил Валерій Ворончук, пише "Громадське радіо". Цю ж інформацію підтвердив УНН представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.

Волонтер Роман Донік зазначив, що Золоте-4 повернули під контроль України вчора, 30 червня. За його даними, активна фаза операції тривала майже три тижні.

"Приблизно 300 місцевих жителів, з яких майже 40 дітей шкільного віку, щодня змушені були відчувати на собі всі принади "сірої зони". Відсутність медичного і соціального забезпечення, органів влади. Щоденні огляди і перевірки на блокпостах. І, звичайно, відсутність будь-якої впевненості в завтрашньому дні. Селище знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення", – розповів волонтер.

Народний депутат і координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомив, що, за оперативними даними групи ІО, наприкінці червня рота глибинної розвідки одного з підрозділів із складу резерву Об'єднаних сил провела вдалу операцію зі звільнення і взяття під контроль населеного пункту Золоте-4. Операцію, за його словами, провели без порушення Мінських домовленостей.

Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.

За інформацією української сторони СЦКК, у перші години після встановлення "хлібного перемир'я" бойовики збройних формувань РФ обстріляли позиції ЗС України та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве із мінометів калібром 120 міліметрів.

З сьомої ранку до 18:00 30 червня штаб Операції об'єднаних сил зафіксував сім випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.