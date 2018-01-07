ООС: за день бойовики сім разів порушували перемир'я

У штабі заявляють, що українські військові "неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога"

З сьомої ранку до 18:00 30 червня штаб Операції об'єднаних сил зафіксував сім випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.

"Російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Луганському, Горлівському та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під провокаційним вогнем перебували наші позиції у районі населених пунктів Кримське, Луганське, Гнутове та Водяне. Ворог постійно намагався спровокувати Об'єднані сили на порушення встановленого перемир'я. Втрат серед наших військовослужбовців немає", – повідомляють у штабі ООС станом на 18:00.

У штабі заявляють, що українські військові "неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога".

Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.

За інформацією української сторони СЦКК, у перші години після встановлення "хлібного перемир'я" бойовики збройних формувань РФ обстріляли позиції ЗС України та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве із мінометів калібром 120 міліметрів.