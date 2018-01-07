Сепаратисти обстріляли Зайцеве з мінометів, – СЦКК

За інформацією української сторони СЦКК, у перші години після встановлення "хлібного перемир'я" бойовики збройних формувань РФ обстріляли позиції ЗС України та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве із мінометів калібром 120 міліметрів.

Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики збройних формувань РФ незважаючи на введення з 00:00 годин 01 липня 2018 року режиму припинення вогню у рамках "хлібного перемир'я" вздовж всієї лінії розмежування сторін, прийнятого Тристоронньою контактною групою 27 червня 2018 року у Мінську, порушили режим тиші, застосувавши по позиціях ЗС України та цивільній інфраструктурі населеного пункту Зайцеве міномети калібром 120 мм (14 мін).

"Так, за результатами фотофіксації, проведеної сьогодні спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Зайцеве противник вів цієї ночі з населеного пункту Зайцеве Південне, у період з 03:55 до 04:20. Внаслідок зазначеного обстрілу знищено нежитловий будинок, пошкоджені господарські будівлі, огорожа та присадибні ділянки мирних мешканців по вулиці Маресьєва. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Про зазначене поінформовано СММ ОБСЄ", – заявляє українська сторона СЦКК.

У Центрі розцінюють зазначене як "явну провокацію з боку бойовиків збройних формувань РФ, спрямовану на здійснення психологічного тиску на мешканців населених пунктів, а також, щоб примусити ЗС України відкрити вогонь у відповідь, та перекласти з себе відповідальність за порушення режиму тиші".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news Нагадаємо, за минулу добу, 30 червня, в зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення.

27 червня Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.