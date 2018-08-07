ООС: Бойовики застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю

Минулої доби бойовики порушували перемир'я майже по всій лінії зіткнення - 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

"На Луганському напрямку в районі н.п. Старий Айдар та Кримське ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю. На Світлодарському напрямку противник відкривав вогонь із стрілецької зброї у районі н.п. Новолуганське", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 8 липня.

"На Донецькому напрямку минулої доби було неспокійно у районі н.п. Піски, Новотроїцьке та Красногорівка. Тут противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривав прицільний вогонь по позиціях Об’єднаних сил", - йдеться у звіті.

"Маріупольський напрямок залишається зоною активних провокативних дій російських найманців. 6 разів окупанти намагалися змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, противник обстрілював позиції у районі н.п. Широкине, Водяне та Пищевик", - наголосили у штабі.

Упродовж поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

"Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на Маріупольському напрямку. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного та Широкиного", - підкреслили у прес-центрі.

За минулу та поточну добу втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, що співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який, за інформацією ООС, раніше співпрацював з "ДНР".