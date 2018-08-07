ООС: Бойовики застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю
"На Луганському напрямку в районі н.п. Старий Айдар та Кримське ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю. На Світлодарському напрямку противник відкривав вогонь із стрілецької зброї у районі н.п. Новолуганське", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 8 липня.
"На Донецькому напрямку минулої доби було неспокійно у районі н.п. Піски, Новотроїцьке та Красногорівка. Тут противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривав прицільний вогонь по позиціях Об’єднаних сил", - йдеться у звіті.
"Маріупольський напрямок залишається зоною активних провокативних дій російських найманців. 6 разів окупанти намагалися змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, противник обстрілював позиції у районі н.п. Широкине, Водяне та Пищевик", - наголосили у штабі.
Упродовж поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню.
"Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на Маріупольському напрямку. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного та Широкиного", - підкреслили у прес-центрі.
За минулу та поточну добу втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, що співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який, за інформацією ООС, раніше співпрацював з "ДНР".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"