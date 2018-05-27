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ООС: Бойовики застосували міномети, один військовий загинув

Активні бойові дії тривали на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках
Минулої доби бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - 1 український військовослужбовець загинув, ще 4 - поранені.
ООС: Бойовики застосували міномети, один військовий загинув Андрій Попіль. Фото: Андрій Попіль

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил станом на 7:00 27 травня.

"Окупанти вдалися до провокаційних дій в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. Ворожий обстріл наших позицій з мінометів в районі населеного пункту Кримське наражало на небезпеку мирне населення", - підкреслили у прес-центрі.

"У результаті адекватної відповіді Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади противника. Ворог поніс втрати - 4 загиблих та 5 поранених", - наголосили в ООС.

Активні бойові дії протягом доби тривали також в районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам’янка, Широкине.

"Днями два військовослужбовця однієї з механізованих бригад, що виконує завдання на Луганському напрямку, самовільно залишили військову частину. Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку зазначених військовослужбовців", - йдеться у звіті. 

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі фіксує серйозне зростання числа порушень перемир'я обома сторонами конфлікту на сході України.

 

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27 05 2018 10:05
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