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СММ ОБСЄ відзначає найбільше за останні місяці загострення на Донбасі

"Протягом дня ми фіксуємо від двохсот випадків порушення перемир'я до двох тисяч"
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі фіксує серйозне зростання числа порушень перемир'я обома сторонами конфлікту на сході України.
СММ ОБСЄ відзначає найбільше за останні місяці загострення на Донбасі Фото: osce.org

"Якщо порівнювати з останніми місяцями, це найгірший період, коли ми спостерігаємо значне використання важкого озброєння. Цього року це один із найважчих моментів, які ми бачили. Протягом дня ми фіксуємо від двохсот випадків порушення перемир'я до двох тисяч, як це було востаннє 16 травня. Кількість порушень перемир'я коливається по-різному в різні дні. І велика кількість постраждалих серед мирного населення - це прямий наслідок зростання напруження", - сказав в інтерв'ю DW перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Протягом останніх трьох тижнів СММ ОБСЄ спостерігає по обидва боки лінії фронту збільшення кількості важкого озброєння, додав він. Йдеться, зокрема, про танки, міномети, артилерію, установки "Град", які мали відвести згідно з Мінськими домовленостями. Було також зафіксовано застосування цієї зброї.

Як повідомляв iPress.ua, бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків.

Через обстріли з боку бойовиків поліція посилила патрулювання Торецька.

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24 05 2018 15:58
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