Поліція посилила патрулювання Торецька через обстріли

Через обстріли Торецька до поліції надійшло 8 повідомлень про руйнування

Поліція посилила патрулювання Торецька (Донецька область) через обстріли з боку бойовиків.

"У прифронтове місто направлені додаткові сили поліції з Бахмута і Костянтинівки. Групи реагування цілодобово патрулюватимуть вулиці та на місці надаватимуть жителям всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУ НП у Донецькій області.

Наразі через обстріли Торецька, які бойовики здійснили 21 травня, до поліції надійшло 8 повідомлень про руйнування: пошкоджено 5 приватних будинків та центр соціально-психологічної реабілітації дітей, перебито газогін та лінію електропередач.

Повідомляється, що через обстріл із вказаного центру, де перебували 36 дітей та 23 працівників, в дитяче відділення місцевої лікарні було евакуйовано 27 дітей, решту забрали рідні. Завтра дітей з лікарні у супроводі поліції планують перевезти у соціально-оздоровчий центр в Святогірську.

Нагадаємо, що починаючи з 06:00 бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.