Поліція посилила патрулювання Торецька через обстріли
"У прифронтове місто направлені додаткові сили поліції з Бахмута і Костянтинівки. Групи реагування цілодобово патрулюватимуть вулиці та на місці надаватимуть жителям всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУ НП у Донецькій області.
Наразі через обстріли Торецька, які бойовики здійснили 21 травня, до поліції надійшло 8 повідомлень про руйнування: пошкоджено 5 приватних будинків та центр соціально-психологічної реабілітації дітей, перебито газогін та лінію електропередач.
Повідомляється, що через обстріл із вказаного центру, де перебували 36 дітей та 23 працівників, в дитяче відділення місцевої лікарні було евакуйовано 27 дітей, решту забрали рідні. Завтра дітей з лікарні у супроводі поліції планують перевезти у соціально-оздоровчий центр в Святогірську.
Нагадаємо, що починаючи з 06:00 бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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