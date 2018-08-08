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ООС: один військовослужбовець отримав поранення, інший підірвався на вибуховому пристрої

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою
Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. Заборонене озброєння Мінськими домовленостями не застосовувалося.
ООС: один військовослужбовець отримав поранення, інший підірвався на вибуховому пристрої Фото: ООС

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Зайцеве, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине", - інформує прес-центр штабу ООС.

Внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Окрім цього, сьогодні, 8 серпня, близько 15.00 години неподалік КПВВ "Мар’їнка" військовослужбовець Краматорського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Прикордонник отримав множинні осколкові поранення спини та голови. Наразі, він госпіталізований і отримує спеціалізовану медичну допомогу. Обставини події з’ясовуються.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - наголошують в ООС.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 7 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.

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08 08 2018 18:38
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