ООС: український військовий загинув, ще троє отримали поранення

Протягом минулої доби на лінії зіткнення було зафіксовано 24 випадки ведення вогню по позиціях українських військ. Внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, наразі вони перебувають у військових мобільних госпіталях.

У Міноборони зазначають, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла. Зокрема, противник частіше став застосовувати під час обстрілів наших опорних пунктів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

На луганському напрямку минулої доби відбулося 6 прицільних ворожих обстрілів, повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

З 12:10 російсько-окупаційні війська з боку окупованої Калинівки обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік Луганського із 82-мм та 120-мм мінометів, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Тричі бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових поблизу Новозванівки. Зранку тут було зафіксовано активність ворожого снайпера, а згодом — використання мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького ввечері ворог застосував озброєння бойової машини піхоти, а біля Кримського випустив по наших захисниках 4 міни калібру 82 мм.

На донецькому напрямку за минулу добу противник порушив режим тиші 18 разів. Тут обстріли розпочалися після 9:00 ранку і тривали до пізнього вечора.

У районах населених пунктів Водяне, Широкине і Піски окупанти вели вогонь із 82-мм мінометів.

Неподалік Водяного ворог вів вогонь з озброєння БМП, а поблизу Красногорівки обстріляв наших захисників протитанковими керованими ракетами.

Гранатомети різних типів, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю противник неодноразово використовував під час обстрілів опорних пунктів Об’єднаних сил біля Водяного, Широкиного, Красногорівки, Старогнатівки, Новомихайлівки, Березового, Авдіївки, Славного і Тарамчука.

Загалом протягом минулої доби противник 7 разів застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Підрозділи Збройних Сил України 15 разів відкривали вогонь у відповідь.

Від початку цієї доби станом на 11:00 5 грудня ворог з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляв позиції українських військових поблизу Тарамчука.

Втрат в Об’єднаних силах від початку доби немає.

Нагадаємо, напередодні в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.