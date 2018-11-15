ООС: вісім обстрілів позицій ЗСУ, бойовики знищили два житлових будинки у Південному

Під час бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення

Упродовж поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, а також внаслідок обстрілу знищили два житлових будинки мирних жителів Південного.

При цьому зафіксовано чотири випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

Вночі окупанти застосували міномети калібру 82 та 120 мм по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Шуми та Південне.

"Під час обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та цивільних осіб не допущено, проте повністю знищено два житлових будинки мирних жителів Південного. Вогневі позиції окупантів, як і зазвичай, були розташовані посеред житлових кварталів Горлівки. Об'єднані сили вогонь по населених пунктах не відкривали, проте випадок застосування противником забороненої зброї та ведення вогню під прикриттям мирних жителів задокументовано, усі матеріали передано до міжнародних організацій, які здійснюють судову діяльність у сфері військових злочинів", - повідомляється на сторінці прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Неподалік хутора Вільного противник двічі вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП-1, стрілецької зброї та мінометів 82-го калібру.

Також ворожі обстріли, без застосування важкого озброєння, фіксувалися поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Малинове та Авдіївка.

Під час бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення.

Як повідомлялося, 14 листопада, в ООС поранили одного українського бійця. Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях української армії, при цьому п'ять разів застосували озброєння, заборонене мінськими угодами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України створив Державну службу України у справах ветеранів, ліквідувавши Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників АТО.