ООС: за день бойовики шість разів відкривали вогонь, заборонену зброю не застосовували

З сьомої ранку до 18:00 5 липня Об'єднані сили зафіксували шість випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години противник продовжував порушувати встановлене "хлібне перемир'я". Російські окупаційні війська 6 разів відкривали провокативний вогонь по наших позиціях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння та військова техніка, яка згідно Мінських домовленостей має бути відведена на визначені відстані, не застосовувалася", – повідомляють Об'єднані Сили.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли позиції ООС поблизу населеного пункту Кримське зі стрілецької зброї та гранатометів. На Світлодарському напрямку – вели вогонь з підствольних гранатометів. На Горлівському напрямку позиції Об'єднаних Сил біля Південного були обстріляні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу Авдіївки з гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку – вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях поблизу Водяного.

"Втрат серед наших військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів немає. Об'єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та продовжують їх укріплювати", – заявляють ОС.

Нагадаємо, 4 липня четверо військових ЗСУ отримали поранення в зоні бойових дій на Донбасі.

Президент Петро Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу РТС заявив, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна.