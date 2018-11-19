Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: за день на Донбасі двоє українських військових отримали поранення

За інформацією Об'єднаних сил, бойовики п'ять разів застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння
За день 19 листопада Об'єднані сили зафіксували десять випадків порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення.
ООС: за день на Донбасі двоє українських військових отримали поранення Фото: facebook.com/odalug

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні станом на 18:00.

"Під час бойових дій, сьогодні, 19 листопада, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ОС, бойовики п'ять разів застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння.

Незаконні збройні формування відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС у районах населених пунктів Вільний, Травневе, Степне, Березове, Новотроїцьке та Гнутове.

По оборонних укріпленнях українських військ неподалік Жолобка сепаратисти стріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм. Такі ж міномети застосовувалися в районі Чермалика.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, п'ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Серед українських військових ніхто не постраждав.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2018 20:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.