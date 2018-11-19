ООС: за день на Донбасі двоє українських військових отримали поранення

За день 19 листопада Об'єднані сили зафіксували десять випадків порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні станом на 18:00.

"Під час бойових дій, сьогодні, 19 листопада, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ОС, бойовики п'ять разів застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння.

Незаконні збройні формування відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС у районах населених пунктів Вільний, Травневе, Степне, Березове, Новотроїцьке та Гнутове.

По оборонних укріпленнях українських військ неподалік Жолобка сепаратисти стріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм. Такі ж міномети застосовувалися в районі Чермалика.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, п'ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Серед українських військових ніхто не постраждав.