ООС: за день на Донбасі двоє українських військових отримали поранення
Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні станом на 18:00.
"Під час бойових дій, сьогодні, 19 листопада, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", – йдеться в повідомленні.
За інформацією ОС, бойовики п'ять разів застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння.
Незаконні збройні формування відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС у районах населених пунктів Вільний, Травневе, Степне, Березове, Новотроїцьке та Гнутове.
По оборонних укріпленнях українських військ неподалік Жолобка сепаратисти стріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм. Такі ж міномети застосовувалися в районі Чермалика.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, п'ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Серед українських військових ніхто не постраждав.
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