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ООС: за день на Донбасі загинув один український військовий

За інформацією ОС, сепаратисти шість разів застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння
За день 17 листопала Об'єднані сили зафіксували сім випадків порушення режиму припинення вогню незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Один український військовий загинув.
ООС: за день на Донбасі загинув один український військовий Фото galka.if.ua

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні. Шість разів сепаратисти застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння.

Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської, Жолобка, Новотошківського, Оріхового, хутора Вільний, Мар'їнки та Гнутового.

"Біля всіх цих населених пунктів, окрім Мар'їнки та Гнутового, ворог застосував міномети калібру 82 мм. А по позиціях наших військ у районі Жолобка противник здійснював вогневий вплив ще й з мінометів 120-го калібру. Під час бойових дій, сьогодні, 17 листопада, поранення несумісне з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", – повідомили в ОС.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 16 листопада, бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ. Один український військовий загинув.

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17 11 2018 18:22
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