ООС: за день на Донбасі загинув один український військовий
Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні. Шість разів сепаратисти застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння.
Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської, Жолобка, Новотошківського, Оріхового, хутора Вільний, Мар'їнки та Гнутового.
"Біля всіх цих населених пунктів, окрім Мар'їнки та Гнутового, ворог застосував міномети калібру 82 мм. А по позиціях наших військ у районі Жолобка противник здійснював вогневий вплив ще й з мінометів 120-го калібру. Під час бойових дій, сьогодні, 17 листопада, поранення несумісне з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", – повідомили в ОС.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 16 листопада, бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ. Один український військовий загинув.
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