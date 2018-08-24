ООС: за день на Донбасі загинув один український військовий, двоє поранені

Від сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували 18 випадків порушення перемир'я сепаратистами в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, двоє були поранені.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши на окремих напрямках озброєння, заборонене Мінськими угодами. Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, різних типів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... На жаль, протягом дня один військовослужбовець загинув і двоє були поранені", – повідомляють у штабі ООС станом на 19:00.

Під обстріл потрапили позиції Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Широкине. В районах населених пунктів Красногорівка і Гранітне бойовики відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл. ... Цього дня зафіксовано черговий злочин російсько-окупаційних військ проти місцевого населення. Зранку окупанти обстріляли з артилерії калібру 152 мм село Врубівка на Луганщині. В результаті обстрілу загинув 35-річний мешканець села. Крім того постраждали три житлових будинки та місцева школа. В цілому ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – зазначають ОС.

Нагадаємо, упродовж минулої доби бойовики 42 рази відкривали вогонь, загинули п'ятеро українських захисників.