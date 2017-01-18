Опозиційний блок ініціює звільнення Супрун "за профнепридатність"

Депутати від "Опозиційного блоку" пропонують визнати незадовільною роботу т.в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Про це йдеться в проекті постанови № 5642 на сайті Верховної Ради.

Документ зареєстрували нардепи Олександр Вілкул та Ігор Шурма.

"Опозиційний блок вимагає звільнення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за професійну непридатність. Зрив програми держзакупівель ліків в 2016 році - це злочинна недбалість, яка коштувала життя десяткам тисяч наших громадян. МОЗ потрібно віддати в руки професіоналів, а з діями нинішніх дилетантів повинні розібратися правоохоронні органи", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що Уляна Супрун народилася в місті Детройт в США. Восени 2013 року разом із чоловіком переїхала в Україну. Під час Революції гідності була в Києві на Майдані. Вона працювала в медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців і заснувала організацію "Захист Патріотів", яка займається тренуваннями з тактичної медицині і забезпечує українських бійців поліпшеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО. У жовтні 2015 року стала консультантом комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

У липні 2015 року одержала українське громадянство.

22 червня Супрун призначили заступником міністра охорони здоров'я, а з 1 серпня очолила МОЗ.