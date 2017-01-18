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Опозиційний блок ініціює звільнення Супрун "за профнепридатність"

Нардепи вимагають звільнити в.о. міністра охорони здоров'я
Депутати від "Опозиційного блоку" пропонують визнати незадовільною роботу т.в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
Опозиційний блок ініціює звільнення Супрун "за профнепридатність" Фото: ucu.edu.ua

Про це йдеться в проекті постанови № 5642 на сайті Верховної Ради.

Документ зареєстрували нардепи Олександр Вілкул та Ігор Шурма.

"Опозиційний блок вимагає звільнення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за професійну непридатність. Зрив програми держзакупівель ліків в 2016 році - це злочинна недбалість, яка коштувала життя десяткам тисяч наших громадян. МОЗ потрібно віддати в руки професіоналів, а з діями нинішніх дилетантів повинні розібратися правоохоронні органи", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що Уляна Супрун народилася в місті Детройт в США. Восени 2013 року разом із чоловіком переїхала в Україну. Під час Революції гідності була в Києві на Майдані. Вона працювала в медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців і заснувала організацію "Захист Патріотів", яка займається тренуваннями з тактичної медицині і забезпечує українських бійців поліпшеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО. У жовтні 2015 року стала консультантом комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

У липні 2015 року одержала українське громадянство.

22 червня Супрун призначили заступником міністра охорони здоров'я, а з 1 серпня очолила МОЗ.

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