Опубліковано повний список міст, де працює McDonald's
У Львові відкрився новий McDonald’s на Сихові і це єдиний на сьогодні випадок, коли ресторан не відновив роботу, а саме розпочав.
Про це пише РБК-Україна, зазначаючи, що в кількох містах ресторани поновили свою роботу, зокрема сьогодні після перерви почав працювати ресторан у Рівному.
Де в Україні працює McDonald's
Поласувати Біг Маком і картоплею фрі сьогодні можуть мешканці 12 міст і сіл України.
Так, заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.
Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.
Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.
У Львові McDonald’s можна знайти за адресами:
- просп. Шевченка, 7
- вул. Володимира Великого, 24А
- просп. Чорновола, 12
- просп. Свободи, 35
- вул. Під Дубом, 7Б
- Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30А
- просп. Червоної Калини, 60
Адреси "маків" у Києві:
- Кільцева дорога, 1
- просп. Палладіна, 7А
- Боричів узвіз, 10А
- вул. Сверстюка, 1
- вул. Драйзера, 4
- просп. Гагаріна, 2А
- Вокзальна площа, 2
- вул. Софіївська, 1/2
- просп. Бажана, 3Б
- просп. Степана Бандери, 12А
- вул. Гришка, 7
- просп. Шухевича, 2Т
- вул. Оноре де Бальзака, 2А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- вул. Б. Хмельницького, 40/25
- вул. Вишгородська, 33А
- просп. Миколи Бажана, 8
- Кільцева дорога, 14В
- вул. Курбаса, 19А
- вул. Гната Хоткевича, 1В
- Оболонський проспект, 1Б
- вул. Гната Юри, 13
- вул. Берковецька, 6Д
- вул. Лаврухіна, 4
- просп. Оболонський, 26А
- вул. Івана Миколайчука, 16
- пл. Героїв Бресту, 1
- просп. Перемоги, 138
- просп. Правди, 47
- просп. Степана Бандери, 36Б
- вул. Івана Мазепи, 1
- просп. Перемоги, 65
- вул. Архітектора Вербицького, 1
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