Опубліковано повний список міст, де працює McDonald's

У Львові відкрився новий McDonald’s на Сихові і це єдиний на сьогодні випадок, коли ресторан не відновив роботу, а саме розпочав.

Про це пише РБК-Україна, зазначаючи, що в кількох містах ресторани поновили свою роботу, зокрема сьогодні після перерви почав працювати ресторан у Рівному.

Де в Україні працює McDonald's

Поласувати Біг Маком і картоплею фрі сьогодні можуть мешканці 12 міст і сіл України.

Так, заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.

Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.

Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.

У Львові McDonald’s можна знайти за адресами:

просп. Шевченка, 7

вул. Володимира Великого, 24А

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

вул. Під Дубом, 7Б

Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30А

просп. Червоної Калини, 60

Адреси "маків" у Києві: