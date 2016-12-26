Отруєння "Бояришником" в Росії: кількість загиблих становить 76 осіб
Суд задовольнив чотири клопотання слідчих, які просили заарештувати обвинувачених на час розслідування справи. Всі четверо відправлені під варту на два місяці. Їх імена не уточнюються.
Крім того, одного затриманого суд відправив на домашній арешт, а рішення щодо ще двох відклав на три доби. До винесення цього рішення обидва вони також залишаться під вартою. Про це повідомляє російська служба ВВС.
Всі затримані звинувачуються за статтею про виробництво, зберігання або збут небезпечних товарів, використання яких призвело до загибелі людей. Максимальне покарання за цією статтею становить 10 років позбавлення волі.
Всього в ході розслідування справи поліція затримала 19 осіб. З них 10 ще минулого тижня були відправлені під домашній арешт, один тоді ж був заарештований, а ще один - відпущений під підписку про невиїзд.
У ніч на 19 грудня стало відомо, що 19 госпіталізованих у результаті отруєння померли. Протягом дня померли ще більш ніж 20 постраждалих.
Слідчі органи порушили справу за статтею про виробництво, зберігання і продаж небезпечних продуктів, які стали причиною загибелі людей. Максимальне покарання за цією статтею становить 10 років колонії.
Поліція стверджує, що вже знайшла підпільний цех для виробництва підробленого засобу. Двох його передбачуваних власників затримано, їхніх імен не розголошують. Усього в цеху знайшли 47 каністр "Глоду" на метиловому спирті.
В Іркутській області оголошено режим надзвичайної ситуації. Продаж будь-яких засобів, що містять спирт і формально не є алкогольними напоями, тимчасово заборонено. Таким чином регіональна влада сподівається уникнути нових отруєнь.
Станом на 20 грудня кількість жертв становила 58 осіб.
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