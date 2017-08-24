Озброєний чоловік у США застрелив працівника ресторану і взяв у заручники відвідувачів
Про це повідомляє FoxNews.
Невідомий чоловік зі зброєю, одягнений як працівник кухні, замкнув вхідні двері до ресторану, де за попередньою інформацією, знаходилося близько 30 відвідувачів, й оголосив себе "новим королем Чарлстона".
Спочатку повідомлялося, що одна людина отримала поранення. Згодом поліція підтвердила, що постраждалим був працівник ресторану, який помер від поранення.
Зловмисник, який вважається незадоволеним працівником, був розстріляний поліцією і доставлений до місцевої лікарні в критичному стані.
"Стрілець – незадоволений співробітник ресторану. Це не терор чи злочин ненависті", – заявив на прес-конференції міський голова Джон Текленбург.
Нагадаємо, пізно ввечері 23 серпня в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка.
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