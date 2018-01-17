Пак'яо заявив, що веде переговори про бій із Ломаченком
"Сьогодні проходять переговори про поєдинок проти лідера рейтингу P4P Василя Ломаченка. Поки ми обговорюємо ліміт ваги", - заявив сам Пак'яо в інтерв'ю філіппінському телеканалу ABS - CBN.
Зазначимо, що Ломаченко виступає в другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Пак'яо останні поєдинки провів в ліміті напівсередньої ваги (до 66,7 кг).
Однак, у таборі філіппінця вже заявляли, що не будуть битися нижче напівсередньої ваги (до 63,5 кг).
Також, Менні наголосив, що не збирається йти на пенсію і сумує за рингом.
У своєму останньому бою за титул чемпіона світу Пак'яо за очками програв австралійцю Джеффу Хорну.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко у грудні 2017 року технічним нокаутом здолав Гільєрмо Рігондо.
39-річний філіппінський професійний боксер Еммануель Дапідран "Менні" Пак'яо – перший і наразі єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. "Боксер 2006 року", "Боксер 2008 року", "Боксер 2009 року" і "Боксер десятиліття" за версією Асоціації журналістів, які пишуть про бокс.
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