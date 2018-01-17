Пак'яо заявив, що веде переговори про бій із Ломаченком

Легенда світового боксу наголосив, що не збирається йти на пенсію і сумує за рингом

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак'яо заявив, що проводить переговори про бій з чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченком.

"Сьогодні проходять переговори про поєдинок проти лідера рейтингу P4P Василя Ломаченка. Поки ми обговорюємо ліміт ваги", - заявив сам Пак'яо в інтерв'ю філіппінському телеканалу ABS - CBN.

Зазначимо, що Ломаченко виступає в другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Пак'яо останні поєдинки провів в ліміті напівсередньої ваги (до 66,7 кг).

Однак, у таборі філіппінця вже заявляли, що не будуть битися нижче напівсередньої ваги (до 63,5 кг).

Також, Менні наголосив, що не збирається йти на пенсію і сумує за рингом.

У своєму останньому бою за титул чемпіона світу Пак'яо за очками програв австралійцю Джеффу Хорну.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко у грудні 2017 року технічним нокаутом здолав Гільєрмо Рігондо.

39-річний філіппінський професійний боксер Еммануель Дапідран "Менні" Пак'яо – перший і наразі єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. "Боксер 2006 року", "Боксер 2008 року", "Боксер 2009 року" і "Боксер десятиліття" за версією Асоціації журналістів, які пишуть про бокс.