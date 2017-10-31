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Пакистанка вбила 15 осіб під час спроби отруїти чоловіка

Жінка хотіла вбити чоловіка, оскільки її видали заміж проти її волі
У Пакистані жінка отруїла отруйним молоком 27 чоловік, 15 з них – з летальним результатом, намагаючись вбити свого чоловіка.
Пакистанка вбила 15 осіб під час спроби отруїти чоловіка Фото: Daily Pakistan

Інцидент стався в місті Музаффаргарх в штаті Пенджаб. 21-річну Асію Бібі проти волі видали заміж за Амджада Лашарі, хоча дівчина була закохана в його двоюрідного брата по імені Шахід, повідомляє Daily Pakistan.

"Асія була незадоволена шлюбом, сварилася з чоловіком і навіть повернулася до своїх батьків, але вони відправили її назад. В якості помсти дівчина вирішила вбити свого чоловіка", – йдеться в повідомленні.

Повернувшись додому, Асія підмішала в молоко Лашарі отруту, але з якихось причин він відмовився пити. Потім свекруха випадково приготувала лассі (індійський напій) з отруєного продукту і напоїла ним гостей. В результаті під час вечері отруїлися 27 осіб, 15 з них, в тому числі Амджад, пізніше померли.

В ході розслідування Асія зізналася, що хотіла вийти заміж за Шахіда, але оскільки вона вже була пов'язана шлюбними узами, то вони разом розробили план вбивства Амджада. Дівчина стверджує, що саме Шахід дав їй отруту. Його затримала поліція.

Нагадаємо, що в тисняві на залізничній станції у Мумбаї (Індія) загинули 22 осіб, ще близько 30 отримали поранення.

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31 10 2017 12:51
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