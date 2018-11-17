Папа Римський відвідає Україну, коли його присутність сприятиме єдності, - нунцій

Папа Римський Франциск відвідає Україну, коли його присутність буде корисною і коли самі українці скажуть, що настав гарний час для його приїзду.

Про це заявив Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, коли Папа відвідає Україну, повідомляє "Укрінформ".

"Я завжди повторюю, що Папа навіть вже завтра приїхав би. Він стежить за вами сердечно, читає, дивиться фотографії", - сказав Ґуджеротті у відповідь на запитання.

"Папа завжди каже: "Я приїду в Україну тоді, коли буде корисно, щоб я там був, щоб для когось це не стало причиною стурбованості, оскільки в Україні вже і так багато турбот і без мене, оскільки релігія повинна бути інструментом єдності та спілкування. І коли я відчую, що моя присутність там сприятиме єдності і такому взаємному братському спілкуванню, тоді я поїду. Але насамперед, коли самі українці мені скажуть, що вже настав цей сприятливий для нас момент", - розповів нунцій.

Водночас префект ватиканського Дикастерію інтегрального розвитку людини кардинал Пітер Тарксон зазначив: "Те, що я можу зробити зі свого боку, це передати Святішому отцеві, що ви про нього питаєте, що у вас є бажання його зустріти тут".

Нагадаємо, що єдиний візит Папи Римського в Україну відбувся влітку 2001 року. Тоді Іван Павло ІІ відвідав Львів та Київ.