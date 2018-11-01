Парламент Македонії ухвалив закон про другу офіційну мову

Парламент Македонії ухвалив зміни до закону про мови, згідно з якими офіційний статус албанської мови поширюється на всю країну.

Як передає Радіо Свобода, за запровадження двомовності проголосували 69 депутатів із 120. Опозиційні депутати бойкотували голосування.

В опозиційній партії ВМРО-ДПМНЄ вважають , що ухвалений закон є антиконституційним і завдає шкоди єдності македонського суспільства. "Двомовність створить хаос у законному порядку і призведе до неефективності інституцій", - йдеться в заяві партії.

Закон про двомовність в Македонії набуде чинності після підписання президентом.

Згідно з нинішнім законодавством Македонії, македонська мова є національною і єдиною офіційною на всій території країни. Ще шість офіційно визнаних мов меншин, серед них і албанська, мають офіційний статус паралельно з македонською в місцевостях проживання нацменшин.

Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в одної з північних грецьких провінцій, і через це блокує діалог щодо вступу країни до НАТО і ЄС.

Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до 1991 року носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.

"Щодо питання назви, уряд веде переговори і підтримує компромісну назву, яке буде всебічно використовуватися", - додав міністр.

Греція, ЄС та інші міжнародні структури іменують країну як "Колишня Югославська республіка Македонія" (КЮРМ).

18 липня Македонія відкинула пропозиції, які могли б завершити багаторічну суперечку з Грецією через назву балканської країни.